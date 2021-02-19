В Госдуме предложили изменить порядок выхода на пенсию служивших на Крайнем Севере военных

Депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере. Копии писем с соответствующим обращением парламентария к заместителям председателя правительства Юрию Борисову и Татьяне Голиковой есть в распоряжении RT.

В частности, Строкова напомнила, что российские военные имеют право претендовать на досрочное назначение пенсии по достижении минимум десяти лет служебного стажа на Крайнем Севере.

Однако, по словам депутата, не у всех есть возможность выполнить такое условие. Причин для этого может быть множество — например, проблемы со здоровьем или сложные семейные обстоятельства.

При этом, как уточнила парламентарий, в России срок военной и приравненной к ней службы в районах Крайнего Севера не засчитывается при определении стажа работы, дающего право на досрочное назначение пенсии.

Если военный в силу объективных обстоятельств вынужден был покинуть службу, например, на восьмом году, а не на десятом, как того требует закон, то, чтобы получить страховую пенсию, уже бывшему военнослужащему необходимо заново начать трудовую деятельность и отработать 15 лет как гражданское лицо на территории Крайнего Севера, а не доработать оставшиеся семь лет до положенных 15.

«Предлагаю рассмотреть возможность разработки законодательного механизма, который даст возможность сократить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более», — заявила Строкова.

Например, если военный будет вынужден покинуть службу по достижении восьмилетнего стажа, общий срок его службы обнулится, однако ему потребуется доработать только десять лет вместо положенных 15.

Ранее, в 2020 году, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о планах по введению ипотечных каникул для проходящих срочную военную службу граждан.