Кабмин одобрил закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам

Правительство России одобрило для внесения в Госдуму законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и работу со сведениями, представляющими гостайну.

«Законопроектом предусматривается внести в ст. 2, 3 и 4 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» изменения, которые при их реализации позволят осуществлять выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Данное решение было принято на заседании правительства 14 ноября на основе положительных результатов эксперимента по унификации денежного довольствия солдатов-срочников, проводимого в период с 2012 по 2018 год по указу президента и Минобороны России.

«Основным результатом эксперимента явилось увеличение денежного довольствия для всех категорий военнослужащих по призыву, что способствовало повышению престижа военной службы», — отметили в кабмине.

Ранее комитет Госдумы по обороне заявил о намерении внести поправки в бюджет об индексации зарплат военным с 1 января.

В июле российский лидер Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.