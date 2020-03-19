В Госдуме прокомментировали идею введения «ипотечных каникул» для срочников

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах по введению «ипотечных каникул» для проходящих срочную военную службу граждан.

«Уже подготовлен законопроект, который касается тех лиц, которые уходят на службу в армию. Некоторые молодые люди взяли кредиты, и они не могут обслуживать свой кредит. Для них будут ипотечные каникулы действовать на весь срок службы. Вопрос уже согласован», — приводит «Крыминформ» слова Аксакова.

По словам депутата, соответствующие поправки планируется принять уже в апреле, к весеннему призыву в армию.

В сентябре старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила пользу от ипотечных каникул.