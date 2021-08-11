Вирусолог Нетёсов рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что образованию новых вариантов коронавируса, в том числе штамма «йота», содействует медленная вакцинация.

«Вирус продолжает эволюционировать, и наша медленная вакцинация этому будет способствовать», — заявил Нетёсов в эфире «Радио 1».

Врач отметил, что штамм «йота», зафиксированный в США, появился в списке вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность.

Ранее директор НИИ гриппа Лиознов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «йота».

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что предпосылок для широкого распространения «йота»-штамма COVID-19 нет.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН также рассказал, как формируется коллективный иммунитет.