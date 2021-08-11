Директор НИИ гриппа Лиознов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «йота»

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «йота».

«Штамм коронавирусной инфекции «йота» в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе», — цитирует ТАСС Лиознова.

Он добавил, что «на территории Российской Федерации он не обнаружен».

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.