За сутки в России выявили 21 571 случай коронавируса
- Reuters
За прошедшие 24 часа в России умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 167 241.
Выздоровели после коронавируса 20 067 пациентов, за всё время эпидемии — 5 808 777.
Накануне сообщалось о 21 378 случаях заболевания коронавирусом в России, 18 729 выздоровевших и 792 летальных исходах.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.