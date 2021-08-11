За сутки в России выявили 21 571 случай коронавируса

За сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 167 241.

Выздоровели после коронавируса 20 067 пациентов, за всё время эпидемии — 5 808 777.

Накануне сообщалось о 21 378 случаях заболевания коронавирусом в России, 18 729 выздоровевших и 792 летальных исходах.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.