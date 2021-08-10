За сутки в России выявили 21 378 случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали 21 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 491 288. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 166 442.

Выздоровели после коронавируса 18 729 пациентов, за всё время эпидемии — 5 788 710.

Накануне сообщалось о 22 160 случаях заболевания коронавирусом в России, 14 474 выздоровевших и 769 летальных исходах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.