За сутки в России выявили 21 378 случаев коронавируса
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За прошедшие 24 часа в России умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 166 442.
Выздоровели после коронавируса 18 729 пациентов, за всё время эпидемии — 5 788 710.
Накануне сообщалось о 22 160 случаях заболевания коронавирусом в России, 14 474 выздоровевших и 769 летальных исходах.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.