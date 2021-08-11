«Вектор»: предпосылок для широкого распространения «йота»-штамма COVID-19 нет

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В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с «йота»-штаммом коронавируса.
«Вектор»: предпосылок для широкого распространения «йота»-штамма COVID-19 нет
  • РИА Новости

Отмечается, что «наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции».

«На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки для широкого распространения варианта «йота» отсутствуют», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщалось, что в России не выявлено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса.

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859. 

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