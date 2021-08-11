В Совфеде прокомментировали идею обеспечить вакцинированных дизайнерскими масками
- РИА Новости
«Я думаю, что лучшим брендом является хождение людей в открытую, без масок, улыбающихся, спокойных за своё здоровье. Это самый лучший бренд. Бренд страны, бренд системы здравоохранения и бренд качества жизни. Вот к чему надо стремиться», — отметил сенатор.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками.
По мнению парламентария, первостепенной задачей в настоящее время является стимулирование населения к осознанной добровольной вакцинации.