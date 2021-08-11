Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором для персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

Как отметил парламентарий, первостепенной задачей в настоящее время является стимулирование населения к осознанной добровольной вакцинации.

При этом, добавил депутат, многие люди по разным причинам не торопятся делать прививку, поэтому, по словам Милонова, для населения необходимо разработать и предусмотреть дополнительные меры стимулирования.

«В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков», — говорится в тексте обращения.

Милонов также заявил, что дизайн выдаваемой маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ношение маски стало не только необходимостью, «но и модным действием, пропагандирующим вакцинацию».

Кроме того, как пояснил депутат, помимо масок, антисептиков и, возможно, перчаток, «в данный набор мог бы входить стильный значок, свидетельствующий о добровольной вакцинации гражданина».

Депутат подчеркнул, что подобные меры способствовали бы популяризации добровольной вакцинации, а также напоминали привившимся о необходимости соблюдения санитарных требований даже после вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и достижение популяционного иммунитета в находящихся в их ведении регионах.