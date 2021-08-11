В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Короткая ссылка
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц.
В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
  • globallookpress.com

Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в  Telegram.

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Как отмечается, законопроект подготовлен в целях помощи наиболее уязвимым гражданам России выйти из бедности и нищеты.

Ранее сообщалось, что перспектива повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей со следующего года коснётся 4,7 млн работников в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить