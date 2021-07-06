Законопроект о повышении МРОТ коснётся 4,7 млн работников в России

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Перспектива повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей со следующего года коснётся 4,7 млн работников в России.
Законопроект о повышении МРОТ коснётся 4,7 млн работников в России
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Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту Минтруда России на портале нормативно-правовых актов.

«Установив МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата)... Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников», — говорится в тексте документа.

Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2022 года. 

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей. 

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