Законопроект о повышении МРОТ коснётся 4,7 млн работников в России

Перспектива повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей со следующего года коснётся 4,7 млн работников в России.

Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту Минтруда России на портале нормативно-правовых актов.

«Установив МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата)... Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников», — говорится в тексте документа.

Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2022 года.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей.