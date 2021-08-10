Специалист по восстановительному лечению дала рекомендации переболевшим COVID-19

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская дала рекомендации переболевшим COVID-19.
Специалист по восстановительному лечению дала рекомендации переболевшим COVID-19
  • Reuters

«В первую очередь советую «йоговское дыхание» (оно же диафрагмальное). Вдыхаем животом, затем грудью, затем верхушкой лёгких: три-пять сессий в день по пять раз. Первый — после пробуждения», — заявила она в беседе с ОСН.

В некоторых случаях поможет зарядка для укрепления дыхательной мускулатуры.

Как отметила Малиновская, движения должны быть плавными и спокойными, они должны приносить удовольствие и успокоение.

В свою очередь, врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с «Невскими новостями» рассказал, что видел много пациентов, которым помогала усиленная работа над собой.

«Люди шли в спортзал, лесопарк, гуляли. После этого наблюдалось улучшение состояния. Очень хорошо себя зарекомендовала дыхательная гимнастика. Она помогает восстанавливаться системе лёгких и нервной системе», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.

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