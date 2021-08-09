Доктор медицинских наук рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.
Доктор медицинских наук рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности
  • РИА Новости

«Ведущие учёные мира подтвердили: COVID-19 влияет на когнитивные способности, то есть на нашу память, интеллект, речевые возможности, абстрактное мышление, способность оценивать происходящее в окружающем мире и свои действия при этом», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, исследования показывают, что у большинства людей, не имевших до инфицирования коронавирусом других нейродегенеративных заболеваний, происходит полное восстановление в среднем за полгода.

Как отметила Нестерова, всё индивидуально, поэтому нужно обращаться к специалистам, например к неврологам, психиатрам.

«Есть, к слову, специальная шкала, по которой оцениваются наши когнитивные способности. Есть и методики, позволяющие восстановить память, нарушенные речевые функции, снять общую тревожность», — сказала она.

По её словам, важно следить за своим здоровьем, вовремя вакцинироваться.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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