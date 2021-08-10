Диетолог Бурлакова рассказала о повышающих иммунитет продуктах

Диетолог Ольга Бурлакова рассказала о продуктах, повышающих иммунитет.

Так, в беседе с ФАН она заявила, что в этом отношении полезны кислые ягоды — например, облепиха, малина и клубника.

«Также сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер», — добавила эксперт.

По словам Бурлаковой, для повышения иммунитета также можно пить воду с лимоном или с огуречным настоем.

Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.