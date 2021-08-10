Диетолог Бурлакова рассказала о повышающих иммунитет продуктах
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Так, в беседе с ФАН она заявила, что в этом отношении полезны кислые ягоды — например, облепиха, малина и клубника.
«Также сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер», — добавила эксперт.
По словам Бурлаковой, для повышения иммунитета также можно пить воду с лимоном или с огуречным настоем.
Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.