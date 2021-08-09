Часть госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей выписали из больницы

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Из больницы выписали 36 детей из Мурманской области, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Часть госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей выписали из больницы
  • РИА Новости

«Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер. Согласно последним данным, всего в больницах Кубани проходят лечение 87 детей, ехавших в поезде.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.

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