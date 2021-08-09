Эпидемиолог Шунков дал советы по укреплению иммунитета у детей

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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков дал советы по укреплению иммунитета у детей.
Эпидемиолог Шунков дал советы по укреплению иммунитета у детей
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Детей надо закалять с детства и прививать по календарю. Не все родители ответственно относятся к этому процессу и уделяют внимание укреплению иммунитета детей. Это относится к ОРВИ и детским инфекциям», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как объяснил Шунков, вирусы атакуют, когда наступает зимнее время — из-за снижения иммунитета в обществе, недостатка витаминов и скученности людей в общественных местах.

«Ряд факторов способствует распространению инфекции и в условиях современной жизни, избежать их невозможно. Единственным выходом является массовая вакцинация, просвещение общества в области элементарных правил гигиены, а также укрепление иммунитета другими доступными способами, которые признаны медициной», — добавил эксперт.

Ранее главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей в беседе с «Петербургским дневником» дала советы родителям по определению COVID-19 у детей.

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