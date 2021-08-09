Врач рассказал о симптомах постковидного синдрома

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о симптомах постковидного синдрома.

«Если у человека уже было какое-то хроническое заболевание или состояние, вероятность того, что это состояние или заболевание обострится после COVID-19, намного выше», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, симптомы могут быть очень разные — головные боли, которые длятся в течение нескольких месяцев, усталость, нарушение инверсии сна, проблемы с лёгкими, желудочно-кишечным трактом.

«Очень нередкое проявление постковидного синдрома — обострение хронических заболеваний лор-органов — носоглотки и пазух, обострение гайморитных заболеваний», — отметил Поздняков.

Со своей стороны, директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что чаще всего в понятие постковидного синдрома укладывают астению со всеми её проявлениями — слабостью, снижением когнитивных функций, депрессией.

«Другая сторона — история про дыхательную недостаточность, которая проявляется у некоторых пациентов, которые тяжело перенесли коронавирус. У них зачастую дыхательная функция восстанавливается медленно», — сказал он.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.