Врач рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19

ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

В беседе с Nation News он отметил, что в постковидный период желательно успокоиться, сделать паузу, не решать какие-то жизненные проблемы.

«Самое важное в данном случае — это покой и горизонтальное положение тела, полноценное питание и чистый воздух. При этом при необходимости стоит вызвать врача, чтобы он оценил состояние организма», — заявил Зайцев.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.