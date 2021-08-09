В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 519 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Минздрав региона.
Таким образом, число привитых достигло 57% от числа подлежащих вакцинации взрослых жителей.
Как уточняется, помимо прививочных пунктов, в области работает 38 мобильных бригад. Также можно привиться в пяти торговых центрах Оренбурга.
Тем временем в Пермском крае за прошлую неделю вакцинировались более 76 тыс. человек, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего прививку сделали более 559 тыс. жителей, из них оба компонента вакцины получили 416 тыс.
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