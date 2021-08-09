В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 519 тысяч человек

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В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 519 103 человека.
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 519 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Минздрав региона.

Таким образом, число привитых достигло 57% от числа подлежащих вакцинации взрослых жителей.

Как уточняется, помимо прививочных пунктов, в области работает 38 мобильных бригад. Также можно привиться в пяти торговых центрах Оренбурга.

Тем временем в Пермском крае за прошлую неделю вакцинировались более 76 тыс. человек, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего прививку сделали более 559 тыс. жителей, из них оба компонента вакцины получили 416 тыс.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

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