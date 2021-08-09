Производитель «ЭпиВакКороны» модернизирует разработку вакцины в октябре

В компании «Вектор-БиАльгам», выпускающей антикоронавирусную вакцину «ЭпиВакКорона», рассказали о темпах модернизации производства.

«В конце сентября — начале октября закончится модернизация производства, выпуск увеличится до 10 млн доз в месяц», — сообщил гендиректор «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин в беседе с ТАСС.

По его словам, одной из причин, подтолкнувшей ускорить модернизацию стал возрастающий спрос на вакцину.

Как отметил Никулин, увеличение производственных мощностей первоначально направлено на удовлетворение спроса внутри страны.

Ранее сообщалось, что иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79%.

В июле стало известно, что исследование «ЭпиВакКороны» среди подростков могут начать в сентябре текущего года.