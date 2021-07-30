Исследование «ЭпиВакКороны» среди подростков могут начать в сентябре

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При получении разрешения в центре «Вектор» готовы начать исследование вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» среди подростков в сентябре, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.
Исследование «ЭпиВакКороны» среди подростков могут начать в сентябре
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает ТАСС.

«К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить», — сказал Максютов.

В ГНЦ «Вектор» ранее отметили, что российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против новых вариантов COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. 

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