Исследование «ЭпиВакКороны» среди подростков могут начать в сентябре
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Об этом сообщает ТАСС.
«К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить», — сказал Максютов.
В ГНЦ «Вектор» ранее отметили, что российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против новых вариантов COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066.