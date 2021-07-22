В «Векторе» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против новых вариантов COVID-19

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В ГНЦ «Вектор» заявили, что российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против новых вариантов COVID-19.
В «Векторе» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против новых вариантов COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом центр сообщил РИА Новости.

«Основу вакцины «ЭпиВакКорона» составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды», — говорится в заявлении.

Ранее в ГНЦ «Вектор» заявили, что вероятность возникновения нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19 в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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