В «Векторе» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против новых вариантов COVID-19
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Об этом центр сообщил РИА Новости.
«Основу вакцины «ЭпиВакКорона» составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды», — говорится в заявлении.
Ранее в ГНЦ «Вектор» заявили, что вероятность возникновения нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19 в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.