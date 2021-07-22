В «Векторе» высказались о вероятности возникновения нового штамма COVID-19

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В ГНЦ «Вектор» заявили, что вероятность возникновения нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19 в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой.
В «Векторе» высказались о вероятности возникновения нового штамма COVID-19
  • РИА Новости

Об этом центр сообщил РИА Новости.

«Относительно бесконтрольное распространение вируса, не сдерживаемое ограничительными мерами или вакцинацией, является предпосылкой для формирования большого числа разновидностей в течение относительно короткого промежутка времени. По этой причине вероятность возникновения нового опасного варианта в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой», — отметили в «Векторе».

В центре добавили, что у ВОЗ по-прежнему вызывают озабоченность четыре варианта вируса: альфа, бета, гамма и дельта. При этом ещё четыре варианта отнесены к категории вариантов, представляющих интерес, то есть требующие дальнейшего мониторинга.

Ранее в «Векторе» назвали маловероятным появление «олимпийского» штамма COVID-19.

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