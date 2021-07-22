В «Векторе» назвали маловероятным появление «олимпийского» штамма COVID-19
- Reuters
«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что ... количество олимпийцев, которые съедутся туда», — сказал Семёнов, сравнив количество людей по величине со средним посёлком.
Он отметил, что там будет всего несколько тысяч человек.
Семёнов пояснил, что мутации возникают в густонаселённых областях, например, в Бразилии, Индии, ЮАР.
«Для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей», — подчеркнул он.
Ранее Семёнов заявил, что высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов коронавируса.