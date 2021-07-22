В «Векторе» назвали маловероятным появление «олимпийского» штамма COVID-19

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Возникновение нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, заявил ТАСС руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
В «Векторе» назвали маловероятным появление «олимпийского» штамма COVID-19
  • Reuters

«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что ... количество олимпийцев, которые съедутся туда», — сказал Семёнов, сравнив количество людей по величине со средним посёлком.

Он отметил, что там будет всего несколько тысяч человек.

Семёнов пояснил, что мутации возникают в густонаселённых областях, например, в Бразилии, Индии, ЮАР.

«Для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей», — подчеркнул он.

Ранее Семёнов заявил, что высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов коронавируса.

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