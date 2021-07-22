В «Векторе» рассказали, как снизить появление новых штаммов COVID-19

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Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что высокие темпы вакцинации от COVID-19 снижают вероятность появления штаммов коронавируса.
В «Векторе» рассказали, как снизить появление новых штаммов COVID-19
  • Reuters

«Чем быстрее население будет привито,.. тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса», — цитирует ТАСС заявление врача.

Он добавил, что чем быстрее люди будут прививаться, «тем меньше вероятность появления так называемого вакцин-ускользающего варианта вируса».

Такое заявление Семёнов сделал в связи с тем, что накануне директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет сделать неэффективными существующие вакцины.

Ранее Семёнов выразил мнение, что массовая вакцинация может помочь остановить коронавирусную инфекцию в России к концу второго года.

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