Эксперт рассказал о возможности остановить пандемию коронавируса

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Обычно пандемии респираторных инфекций длятся два-три года, но массовая вакцинация может помочь остановить COVID-19 к концу второго года, сообщил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов.

«За три сезона обычно формируется во всем мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации. Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире», — цитирует РИА Новости Семёнова.

По его словам, пандемии подобных инфекций обычно продолжаются два-три года, а пандемия COVID-19 длится полтора года.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что россиян не придётся ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни — такое может быть только во время пандемии.

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