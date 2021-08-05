«Известия»: иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79%

Короткая ссылка
Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» составила 79%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на промежуточные результаты обзора контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.

Отмечается, что у 79% добровольцев на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» были обнаружены антитела IgG к коронавирусу.

В «Векторе» подчеркнули, что данный результат является иммунологической, а не эпидемиологической эффективностью.

«Не нужно путать её с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно её эпидемиологическую эффективность», — сказала заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить