«Известия»: иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79%

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» составила 79%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на промежуточные результаты обзора контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.

Отмечается, что у 79% добровольцев на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» были обнаружены антитела IgG к коронавирусу.

В «Векторе» подчеркнули, что данный результат является иммунологической, а не эпидемиологической эффективностью.

«Не нужно путать её с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно её эпидемиологическую эффективность», — сказала заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.