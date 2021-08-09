Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
«Постковидный синдром развивается от трёх до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы», — рассказала Плоскирёва в интервью РИА Новости.
По её словам, чаще всего симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели.
Врач отметила, что у пациентов, перенёсших COVID-19 бессимптомно, синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее в беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.