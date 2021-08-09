Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома

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Замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирёва рассказала о сроках развития постковидного синдрома.

«Постковидный синдром развивается от трёх до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы», — рассказала Плоскирёва в интервью РИА Новости.

По её словам, чаще всего симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели.

Врач отметила, что у пациентов, перенёсших COVID-19 бессимптомно, синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее в беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

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