В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

Власти Карелии открыли горячую линию в связи с массовым отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«По-моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей», — написал Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что для контроля за лечением в Туапсе направлен главный врач Петрозаводской городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.

По словам главы республики, в настоящее время состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.