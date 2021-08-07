Российские военные медики получили награды за работу в Сирии

Короткая ссылка
Командующий группировкой ВС России в Сирии Евгений Никифоров вручил российским военным медикам из медотряда спецназначения ведомственные награды за выполнение задач в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

Девять медработников были награждены медалями «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества» на церемонии, приуроченной к международному дню «Врачи мира за мир».

«Благодарю вас за работу... в серьёзных климатических условиях и боевой обстановке. Каждый из вас находится в строю: медсестра, медицинский брат, фельдшер, врач любой специализации. Вы выполняете свои задачи на высочайшем уровне. Спасибо вам за это», — сказал Никифоров.

В 2021 году помощь от российских специалистов в САР получили 2,1 тыс. мирных жителей, 1,2 тыс. из которых — дети.

В июле военные медики Центрального военного округа (ЦВО) приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развёрнутом на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в городе Черногорске в Хакасии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить