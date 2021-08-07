Российские военные медики получили награды за работу в Сирии

Командующий группировкой ВС России в Сирии Евгений Никифоров вручил российским военным медикам из медотряда спецназначения ведомственные награды за выполнение задач в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

Девять медработников были награждены медалями «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества» на церемонии, приуроченной к международному дню «Врачи мира за мир».

«Благодарю вас за работу... в серьёзных климатических условиях и боевой обстановке. Каждый из вас находится в строю: медсестра, медицинский брат, фельдшер, врач любой специализации. Вы выполняете свои задачи на высочайшем уровне. Спасибо вам за это», — сказал Никифоров.

В 2021 году помощь от российских специалистов в САР получили 2,1 тыс. мирных жителей, 1,2 тыс. из которых — дети.

В июле военные медики Центрального военного округа (ЦВО) приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развёрнутом на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в городе Черногорске в Хакасии.