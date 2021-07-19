Медики ЦВО приняли первых пациентов в развёрнутом в Хакасии госпитале

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Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развёрнутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске в Хакасии.
Медики ЦВО приняли первых пациентов в развёрнутом в Хакасии госпитале
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что все поступившие в госпиталь пациенты были осмотрены квалифицированными специалистами, а те, кто поступил на стационарное лечение, находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Всего в госпитале работают 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО.

В госпитале имеется всё необходимое современное медицинское оборудование.

Кроме того, в нём есть отделение анестезиологии и реанимации, приёмное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория ПЦР-диагностики.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в ЮВО около 130 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19.

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