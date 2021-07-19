Медики ЦВО приняли первых пациентов в развёрнутом в Хакасии госпитале
- © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что все поступившие в госпиталь пациенты были осмотрены квалифицированными специалистами, а те, кто поступил на стационарное лечение, находятся под постоянным наблюдением военных медиков.
Всего в госпитале работают 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО.
В госпитале имеется всё необходимое современное медицинское оборудование.
Кроме того, в нём есть отделение анестезиологии и реанимации, приёмное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория ПЦР-диагностики.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в ЮВО около 130 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19.