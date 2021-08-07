В «Векторе» назвали долю «суперраспространителей» COVID-19 в России
Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.
«Долю суперраспространителей в России оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пёстрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более», — сказал Семёнов.
По мнению эксперта, отслеживать таких «суперраспространителей» в первую очередь нужно в регионах, где наблюдается резкая динамика заболеваемости. В то же время он отметил, что в более-менее спокойных регионах таких людей меньше, однако всё равно в большинстве случаев разносчиками вируса становятся именно люди, которые не соблюдают ограничения по коронавирусу.
Семёнов привёл пример с кассиром без маски, который носит её на подбородке и при этом контактирует с сотнями людей.
«К кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на полтора метра. Чтобы снизить риск инфицирования, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, в общественном транспорте аналогично — все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится», — заключил он.
В «Векторе» ранее заявили, что для прекращения активного распространения пандемии необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 30 млн человек в России полностью привиты от COVID-19.