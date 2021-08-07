В «Векторе» назвали долю «суперраспространителей» COVID-19 в России

Доля лиц, которые передают коронавирусную инфекцию больше среднестатистической нормы, может в некоторых регионах достигать 80% и более, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

«Долю суперраспространителей в России оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пёстрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более», — сказал Семёнов.

По мнению эксперта, отслеживать таких «суперраспространителей» в первую очередь нужно в регионах, где наблюдается резкая динамика заболеваемости. В то же время он отметил, что в более-менее спокойных регионах таких людей меньше, однако всё равно в большинстве случаев разносчиками вируса становятся именно люди, которые не соблюдают ограничения по коронавирусу.

Семёнов привёл пример с кассиром без маски, который носит её на подбородке и при этом контактирует с сотнями людей.

«К кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на полтора метра. Чтобы снизить риск инфицирования, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, в общественном транспорте аналогично — все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится», — заключил он.

В «Векторе» ранее заявили, что для прекращения активного распространения пандемии необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 30 млн человек в России полностью привиты от COVID-19.