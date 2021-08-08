Диетолог дала советы по употреблению арбуза

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва в беседе с RT рассказала о правилах употребления арбуза.

«Есть ряд ограничений по употреблению. Как любые фрукты или ягоды, мы всё-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что всё-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — поделилась врач.

Кроме того, специалист посоветовала есть арбуз в первой половине дня.

«Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон... Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение, на набор веса. Потому что, когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес», — уточнила Селезнёва.

По мнению диетолога, отравиться арбузом возможно, если в него добавляли вещества, которые могут нанести вред организму, поэтому нужно есть арбуз в сезон, а также интересоваться, откуда его привезли.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по приобретению арбузов и дынь.