Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по приобретению арбузов и дынь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах», — указано в тексте.

Вырезать из арбуза куски и разрезать их запрещено, ввиду того, что на месте разреза появляются вредные микроорганизмы.

Реализация арбузов и дынь вдоль автодорог запрещена.

Ранее ретейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты на 10—20% в нынешний летний сезон по сравнению с прошлым годом.

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