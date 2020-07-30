Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
- РИА Новости
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«Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах», — указано в тексте.
Вырезать из арбуза куски и разрезать их запрещено, ввиду того, что на месте разреза появляются вредные микроорганизмы.
Реализация арбузов и дынь вдоль автодорог запрещена.
Ранее ретейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты на 10—20% в нынешний летний сезон по сравнению с прошлым годом.