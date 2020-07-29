Ритейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты летом 2020 года

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Ритейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты на 10 — 20% в нынешний летний сезон по сравнению с прошлым годом.
Ритейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты летом 2020 года
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, в пресс-службе «Ашана» заявили, что стоимость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 10%, вишни — на 5%. Представитель ритейлера считает, что это связано с хорошим урожаем.

В «Утконос онлайн» рассказали, что цены на черешню снизились в среднем на 14%, на дыни (торпеды) — на 16%. Также стали дешевле сливы, нектарины и абрикосы — от 2% до 37%.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что по прогнозу, урожай плодов и ягод в 2020 году будет сопоставим со средними показателями сборов за последние пять лет.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде рассказали о динамике цен на овощи и фрукты.

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