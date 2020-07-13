В Калининграде рассказали о динамике цен на овощи и фрукты

В Калининграде картошка, морковь и яблоки выросли в цене, а лимоны подешевели. Эти данные приводит Калининградстат.

В Калининграде и области наиболее значительное повышение цен за месяц зафиксировано на картофель (+23,24%), морковь (+19,49%), какао (+6,40%), яблоки (+5,88%), сообщает «Янтарный край».

Снизились цены на лимоны (-23,29%), помидоры (-21,03%), лук репчатый (-11,16%), капусту белокочанную свежую (-9,82%).

Сообщается, что за год больше всего подорожали яблоки (+49,07%) и чеснок (+43,05%).

В мае в Росстате рассказали о динамике цен на продукты в стране. Так, прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 2,3%, яблоки — 1,9%, капусту белокочанную — 1,8%, лук репчатый — 1,5%, морковь — 1,2%.