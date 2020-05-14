Росстат сообщил о динамике цен на крупы и овощи

В Росстате сообщили, что в России в период с 7 по 12 мая гречка подорожала на 1,3%.

«За период с 7 по 12 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 1,3%», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в 13 субъектах России гречка подорожала на 3,5% и более.

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре она подешевела на 3,3%, в Северной Осетии — Алании — на 2,9%.

Также сообщается, что с 7 по 12 мая выросли цены на шлифованный рис (на 1%), чёрный чай (на 0,4%), подсолнечное масло, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия и шоколадные конфеты (на 0,3%), мясные консервы, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и соль (на 0,2%).

Цены на мясо кур снизились на 1%, на куриные яйца — на 0,9%, сахар-песок и маргарин подешевели на 0,2%, свинина, колбасы, мясные консервы для детского питания, печенье — на 0,1%.

В ведомстве рассказали, что «прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 2,3%, яблоки — 1,9%, капусту белокочанную — 1,8%, лук репчатый — 1,5%, морковь — 1,2%».

Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.