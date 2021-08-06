В Татарстане подтвердили 52 случая коронавируса за сутки. Так, общее число заболевших в регионе составило 24 233.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Показатель заболеваемости — 620,9 на 100 тыс. населения.

При этом выздоровели за весь период пандемии в регионе 21 513 жителей, в том числе 86 за минувшие 24 часа, добавил заместитель министра здравоохранения республики, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 353 случая COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. С начала пандемии в регионе заболели 58 364 жителя.

Из больниц выписаны 278 человек, за весь период — 48 217.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19.