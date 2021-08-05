Врач дала советы по ревакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Вопрос решается очень просто. У каждого человека — разная реакция иммунной системы на формирование защитных свойств организма. Нужно посмотреть уровень антител», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, если антител нет или их мало, то ревакцинация нужна.
Как считает Логина, повторную прививку необходимо делать и тем, кто находится в зоне риска: к примеру, работает в «красной» зоне или общается с большим числом людей.
Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.