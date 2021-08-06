Проценко рассказал о течении COVID-19 у вакцинированных пациентов

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Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как протекает болезнь у тех, кто заболел COVID-19 после вакцинации.
Проценко рассказал о течении COVID-19 у вакцинированных пациентов
  • Reuters

В беседе с kp.ru он заявил, что если человек сделал первый укол и в ближайшие дни после этого заболел, то он не считается привитым.

Вакцинированные — это те, у кого с момента введения второго компонента препарата прошло не менее 14 дней.

Как отметил Проценко, среди заболевших «после прививки» большинство составляют именно те, у кого ещё не сформировался иммунитет.

«Если же говорить о пациентах, у которых прошло 14 и более дней после второго компонента и успел сформироваться иммунитет, они если и заболевают, то, конечно, болезнь у них протекает легче. Они не попадают в отделение реанимации, им не требуется ИВЛ», — сообщил врач.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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