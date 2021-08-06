Полиция Подмосковья начала служебную проверку после побега заключённых

В Московской области начата служебная проверка после побега пятерых заключённых из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае установления вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре.

По данным СК, среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.

Криминалист, бывший оперативный сотрудник столичного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Михаил Игнатов высказал в беседе с Life.ru мнение, что «убежать из изолятора просто так нереально, вот так вот случайно».