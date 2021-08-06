В Совфеде подготовили предложения касательно лекарств от рассеянного склероза

В Совфеде предложили включать инновационные лекарства для пациентов с рассеянным склерозом в перечень жизненно необходимых и клинические рекомендации не позже года с момента регистрации препарата.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Таким предложением Минздраву дополнен окончательный вариант решения, разработанного по итогам Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Как заявила зампред комитета, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, рассеянный склероз — одно из самых распространённых неврологических расстройств в мире.

«Внезапность возникновения рассеянного склероза, а также зачастую появление его в молодом возрасте, когда человек только получил образование, начал работать, завёл семью, — важные факторы, демонстрирующие необходимость создания программ адаптации в обществе пациентов с рассеянным склерозом», — отметила она.

Сенаторы, в частности, предлагают разработать нормативно-правовые документы для ускоренного включения инновационных лекарств в программу «17 высокозатратных нозологий», в федеральные клинические рекомендации и перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Также есть инициатива создать центры рассеянного склероза при ведущих НМИЦ и разработать стандарт специализированной помощи при обострении болезни.

Ранее депутаты Госдумы Николай Говорин и Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали предложение сократить перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта.