В Госдуме прокомментировали идею сокращения перечня отпускаемых без рецепта лекарств

Депутаты Госдумы Николай Говорин и Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали предложение сократить перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта.

«Сейчас идёт очень серьёзная работа по программе лекарственного обеспечения. И здесь необходима планомерная работа, направленная, с одной стороны, на определение перечня тех препаратов, которые нуждаются в отпуске по рецепту, и тех, которые могут быть освобождены от этого. Есть общая позиция, касательно того, что население бесконтрольно потребляет значительное число антибактериальных препаратов, что вызывает лекарственную устойчивость», — рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что сегодня часть лекарственных препаратов уже отпускается исключительно по рецепту врачей.

«И это, безусловно, верно. В то же время совсем ограничить отпуск лекарств без рецепта — значит поставить в неравное положение, например, жителей отдалённых населённых пунктов. Ведь часто случается так, что люди просто вынуждены покупать повторно лекарственные препараты и заниматься самолечением, потому что они не могут сразу попасть к врачу на приём. Я думаю, что предложение надо проработать специалистам. Но, безусловно, часть препаратов, которые могут вызвать серьёзные побочные эффекты, нужно запретить отпускать без рецепта», — добавила депутат.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта.