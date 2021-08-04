В ОП предложили сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В ОП предложили сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств
  • РИА Новости

Как объяснил Петров, из-за «повышенной эпидемиологической тревоги» в стране многие люди часто прибегают к самолечению.

Подобное стремление, по мнению общественника, обусловлено «необоснованными страхами граждан перед официальной медициной».

Также, по мнению собеседника RT, причиной увлечения самолечением является нежелание многих людей тратить время на поход к врачу, поскольку они уверены, что в состоянии диагностировать заболевание и назначить себе соответствующий курс лечения.

По его словам, такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность для здоровья нации», особенно в период пандемии.

«Учитывая потенциальную опасность практики самолечения, прошу вас оценить идею о сокращении перечня безрецептурного отпуска лекарственных препаратов в аптеках до оптимального минимума — под запрет к свободной продаже должны относиться антибиотики, сильнодействующие обезболивающие средства и иные лекарственные препараты специализированного назначения, способные повредить здоровью человека при неправильном применении», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, общественник просит обратить внимание на проблему пропаганды самолечения в интернете.

«Прошу вас выступить инициатором проведения мероприятий, связанных с выявлением и ликвидацией многочисленных ресурсов в отечественном сегменте интернета (а также социальных сетях), пропагандирующих методы самолечения», — отметил Петров.

Он высказал мнение, что данные меры будут способствовать «поднятию медицинской грамотности населения и послужат делу сохранения и укрепления здоровья российской нации».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Минздравом перечень лекарств от COVID-19.

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