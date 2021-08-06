Власти Петербурга продлили выплаты медработникам до конца сентября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о продлении предоставления дополнительных мер соцподдержки для медработников, оказывающих помощь в диагностике и лечении COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно тексту заявления, выплаты получат контактирующие с COVID-пациентами медработники и специалисты, оказывающие помощь в диагностике и лечении коронавируса.

Власти продолжат предоставлять соответствующие выплаты до 30 сентября 2021 года.

В июне президент России Владимир Путин заявил о намерении властей внедрить единый базовый оклад для всех работников здравоохранения.

По его словам, новая система оплаты труда в сфере здравоохранения должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.