Власти Петербурга продлили выплаты медработникам до конца сентября
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Согласно тексту заявления, выплаты получат контактирующие с COVID-пациентами медработники и специалисты, оказывающие помощь в диагностике и лечении коронавируса.
Власти продолжат предоставлять соответствующие выплаты до 30 сентября 2021 года.
В июне президент России Владимир Путин заявил о намерении властей внедрить единый базовый оклад для всех работников здравоохранения.
По его словам, новая система оплаты труда в сфере здравоохранения должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.