Диетолог рассказала о полезных свойствах шоколада

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах шоколада.

«Я бы не стала обобщать сладкое и шоколад, хоть шоколад тоже относится к сладкому. Потому что сахар как таковой, если он идёт туда в виде каких-то трансжиров, — это совсем другое лакомство, оно вредно. А натуральный шоколад, тем более горький, где большое количество какао-бобов, в небольшом количестве полезен», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как считает Соломатина, такой шоколад можно ежедневно добавлять в рацион, так как он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, работу мозга.

Эксперт также сказала, что в шоколаде много магния, способного понижать давление и успокаивать.

При этом, добавила она, переедать не стоит, поскольку шоколад очень калорийный.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в комментарии телеканалу «Звезда» дал рекомендации по выбору арбузов.