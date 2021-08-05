В Оренбургской области зарегистрировали 354 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 354 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 58 011 жителей. Выздоровели 47 939 человек, в том числе 256 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 181 случай COVID-19 за сутки, а из больниц выписаны 189 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 21 653, выздоровевших — 18 836.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.