В Оренбургской области зарегистрировали 354 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Оренбургской области зафиксировали 354 случая коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 354 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 58 011 жителей. Выздоровели 47 939 человек, в том числе 256 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 181 случай COVID-19 за сутки, а из больниц выписаны 189 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 21 653, выздоровевших — 18 836.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить