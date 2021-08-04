В аэропорту Новосибирска открыли мобильный пункт вакцинации

В новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.

Об этом сообщает ОТР.

Прививку могут сделать сотрудники аэропорта, авиакомпаний и обслуживающий персонал. Перед процедурой проводится медосмотр.

«Все близкие уже вакцинировались, вот завезли в наш аэропорт, поэтому удобно. От работы недалеко, время позволяет поставить прививку», — заявила Ирина Юшкова, фасовщик, комплектовщик «Толмачёво Кейтеринг».

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.