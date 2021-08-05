В Кемеровской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

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В результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в Кемеровской области пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в автобусе находились девять человек, в грузовике — водитель и пассажир.

«Все доставлены в медицинское учреждение», — сказали в МВД.

Ранее в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек, семеро из них были доставлены в больницы.

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