В Кемеровской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
«По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в автобусе находились девять человек, в грузовике — водитель и пассажир.
«Все доставлены в медицинское учреждение», — сказали в МВД.
Ранее в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек, семеро из них были доставлены в больницы.